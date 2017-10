Betreiber tauscht in Rositz Getriebe eines Windrades

Rositz. Bei einer Routinekontrolle sei ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt worden, erklärt Stefanie Klumpp, Sprecherin bei der Aktiengesellschaft Energie Baden-Württemberg (EnBW). Deshalb musste kürzlich an einer Windkraftanlage in Rositz eine Getriebe ausgetauscht werden. „Bei der Suche nach der Ursache des Geräusches haben unsere Experten mit einem Endoskop einen Haarriss entdeckt. Um größere Schäden auszuschließen, wurde entschieden, das Getriebe der Anlage zu wechseln“, erläutert Klumpp auf OVZ-Anfrage. Rund zwei Wochen waren die Monteure in luftiger Höhe mit der Reparatur beschäftigt.

Das betroffene Windrad ist seit 2002 in Betrieb. Bei einer solchen Laufzeit, sei es durchaus nachvollziehbar, dass hier und da Instandsetzungen notwendig werden, findet Klumpp. Sie räumt aber ein, dass derart große Reparaturen eher selten sind. „Das ist ähnlich wie beim Auto: die einen haben Glück und müssen selten in die Werkstatt, während andere ständig Probleme haben.“

Verantwortlich für die Windkraftanlagen in Rositz ist die EnBW übrigens erst seit April. Der Konzern mit Sitz in Karlsruhe, zum dem unter anderem als Tochterunternehmen auch die in Leipzig ansässige Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft gehört, erwarb im Frühjahr deutschlandweit vier Windparks mit 35 Anlagen und einer Gesamtleistung von 55 Megawatt. Darunter seien auch jenen neun Windräder von Rositz gewesen, heißt es von Unternehmensseite.

Von Jörg Reuter