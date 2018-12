Das Wetter war zwar alles andere als weihnachtlich, doch vom Regen ließen sich die Menschen im Altenburger Land die Laune nicht verderben. Sowohl in Meuselwitz als auch in Ehrenhain strömten zig Besucher zu Glühwein und Roster auf den Weihnachtsmarkt. Und in Rositz sorgte das Weihnachtsmärchen für gute Laune.