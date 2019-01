Windischleuba

Der Freigang eines Hängebauchschweines endete am Dienstagabend kurz vor Mitternacht für das Tier tragisch. Das Schwein drückte offensichtlich das ordnungsgemäß gesicherte Tor seines Geheges hinunter und gelangte so ins Freie. Am Rochlitzer Platz in Windischleuba kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Pkw VW, wobei das Schwein so schwer verletzt wurde, dass es schließlich von seinen Leiden erlöst werden musste. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Pkw-Fahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und in der Folge gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Von ovz