Altenburg

Keine Frage, herumgekommen, das macht schon der Blick auf Biographie und Werdegang klar, ist Nolundi Tschudi in ihrem Leben bereits eine ganze Menge. Geboren im südafrikanischen Kapstadt, aufgewachsen im westfälischen Bielefeld, Stationen in Berlin und Zürich und nun – Altenburg?

Ausgerechnet Altenburg

Ja, ausgerechnet Altenburg, lacht die 30-Jährige. „Es gibt zwar recht viele Schauspieler, aber gar nicht so viele Häuser. Da muss man die Bewerbungen erst mal breit streuen und schauen, was passiert“, versucht sie sich an einer Erklärung. Fest stand nur, dass eine einschneidende Veränderung her musste.

„Der Norden und das Meer wären zwar auch schön gewesen, der Osten hatte allerdings auch seinen Reiz“, blickt sie schmunzelnd auf die Suche nach einem Engagement zurück. „Die Region hier hat eine ganz eigene Geschichte, gerade vor dem aktuellen politischen Hintergrund wollte ich mir ein eigenes Bild machen.“

Wildes Berlin, sattes Zürich

Gesagt, getan. Seit der Spielzeit 2017/18 ist Tschudi festes Ensemblemitglied bei Theater & Philharmonie Thüringen. Eine Entscheidung, die sie in den vergangenen zwölf Monaten noch nicht bereut hat, im Gegenteil. „In Altenburg gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, sich auszuprobieren“, beschreibt sie die Vorzüge des skatstädtischen Theaters, das sich damit teils deutlich von ihren bisherigen Stationen abhebt.

Auch rund um den Markt ist Nolundi Tschudi regelmäßig unterwegs – zum Einkaufen, und um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Quelle: Bastian Fischer

„Natürlich hatte ich auch in Bielefeld, wo ich neben der Schule Theater gespielt habe, eine schöne Zeit. Berlin war dagegen dann richtig wild, ich war viel in der freien Szene unterwegs, wir haben mit wenig Geld, aber enormem Willen tolle Produktionen realisiert“, erinnert sie sich. Zürich, wo sie ihr Master-Schauspielstudium abschloss, sei hingegen eher „satt“ gewesen, „es dauert dort, bis es voran geht, es fehlt ein wenig das unbedingte Bedürfnis, jetzt Theater zu machen“.

In der Skatstadt hingegen sei das anders, hier werde Theater für die Menschen, die da sind, gemacht, weniger für ein Nischenpublikum. „Hier herrscht eine ganz andere Offenheit, man kann Dinge anbieten und tun, die einen interessieren, Ideen offen ansprechen“, führt sie aus. Das könne durchaus auch in ungewöhnlichem Rahmen geschehen, wenn etwa – wie in „Cabaret“ – ein Musical mit Mitgliedern des Schauspielensembles besetzt werde. „Es ist eben nicht Standard, was hier passiert."

Grobe Gedanken erfahrbar machen

Ungewöhnliches ist es auch, was Tschudi in ihren Rollen sucht. „Ich denke weniger im Figurenkontext sondern betrachte eher, welches Thema behandelt wird, muss wissen, in welchen Kontext ich die Rolle stellen will. Ich kann nur begeistern, wenn ich selbst begeistert bin“, versucht sie, ihren Ansatz in Worte zu fassen. Geht sie auf die Bühne, soll das sichtbar werden, was im Privaten vielleicht unterdrückt wird.

„Ich möchte Dinge erfahrbar machen, die sonst nur grobe Gedanken sind.“ Wenig verwunderlich, dass sich Nolundi Tschudi auch eher als Performerin denn als Schauspielerin betrachtet. „Ich setze mich mit allen Fähigkeiten, die ich habe, einem Moment aus, gehe richtig ,rein‘ und versuche, etwas Einmaliges, nicht Wiederholbares zu schaffen.“

In „Cabaret“ stellt Tschudi gemeinsam mit anderen Kollegen ihr Gesangstalent unter Beweis. Premiere ist am 28. September in Gera. Quelle: Ronny Ristok

Keine Rituale, hilfreiche Improvisation

Da ist es nur konsequent, dass Tschudi – im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielkollegen – auf ein festes Ritual vor dem Schritt ins Rampenlicht verzichtet. „Ich muss mich da nicht groß anheizen, mein Körper macht sich ganz von alleine bereit zum spielen“, beschreibt sie die Minuten vor dem Auftritt. „Sobald das Licht aus geht, bin ich einfach da.“ Ebenso gelassen blickt sie auch möglichen Stolpersteinen auf der Bühne entgegen. Schließlich seien auch absolute Profis vor Aussetzern oder Texthängern nicht gefeit.

Und wenn einmal auch die Souffleuse nicht weiter weiß, wird eben improvisiert – oder einfach über den Patzer weggespielt. „Wenn es sich anbietet, hat man natürlich immer die Möglichkeit, die Situation mit ins Stück einzubauen.“ So geschehen etwa bei einer Inszenierung von „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, als eine Kollegin zu ihrer Polizeiuniform noch die Schneestiefel der vorigen Szene trug, was zu reichlich Gekicher auf der Bühne führte. „Der Kollege, der den Kommissar gab, hat dann einfach aus seiner Rolle heraus ein Machtwort gesprochen und die Sache war erledigt“, erinnert sie sich.

Trash-TV und randalierende Gänse

Kollegial geht es auch abseits der Bühne zu. Regelmäßig lädt Tschudi in ihre Altenburger Wohnung zum gemeinsamen Film- und Fernsehschauen ein. Dabei muss es, wie sie betont, keineswegs stets hochkulturell ablaufen. „Wir schauen auch gerne mal Germany’s Next Topmodel. Im richtigen Kreis geschaut kann Trash-TV auch sehr niveauvoll sein“, schmunzelt sie.

Auch Spaziergänge, etwa am Pauritzer Teich, wo es ihr die „randalierenden Wildgänse“ angetan haben, oder ein Abstecher ins Paul-Gustavus-Haus auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch, prägen Tschudis Leben in der Skatstadt.

Äußerst erfolgreich war zur zurückliegenden Spielzeit auch der Heinz-Erhardt-Abend „Fährt der alte Lord, mit der Made fort“, bei dem Nolundi Tschudi unter anderem zur Ukulele griff. Quelle: Ronny Ristok

Gesunder Opportunismus

In ihre nächste große Rolle auf der Altenburger Bühne schlüpft Nolundi Tschudi dann im Herbst. In „Menschen im Hotel“ unter Regie von Manuel Kressin steht sie, nach den Geraer Aufführungen, wieder als „Flämmchen“ auf den Brettern. Eine Rolle, die ihr viel Freude bereitet. „Die Figur hat etwas Verlorenes, geht aber gleichzeitig mit Eleganz und einem gesunden Opportunismus durchs Leben“, umreißt sie die Eckpunkte des Charakters. „Es ist spannend zu erzählen, wie sie im Laufe des Stücks ein wenig unter die Räder kommt.“ Premiere ist am 21. Oktober im Großen Haus.

Von Bastian Fischer