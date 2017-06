Die langzeiterkrankte Thüringer Bildungsministerin Birgit Klaubert (Linke) aus Altenburg will bis Ende Juni entscheiden, ob sie im Amt bleibt oder es abgibt. Derweil gibt es bereits Spekulationen über ihre Nachfolge. Dabei ist Ex-Minister Helmut Holter aus Mecklenburg-Vorpommern im Gespräch – und auch Landrätin Michaele Sojka (beide Linke). Diese will aber in Altenburg bleiben.