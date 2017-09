Bio-Kartoffeln verschwinden von Feldern im Altenburger Land

Der Biobetrieb Schäffner in Garbus hat in diesem Jahr die Produktion von Bio-Kartoffeln eingestellt. Die Gründe dafür liegen im Missverhältnis von Produktionsaufwand und Gewinn sowie dem Fehlen von Saisonkräften. Damit schloss auch der Hofladen in Garbus. Zukünftig wird in dem Landwirtschaftsbetrieb des Nobitzer Ortsteils Bio-Getreide hergestellt.