Bioabfälle müssen auch im Altenburger Land in die richtige Tonne

Altenburg. In vielen Haushalten im Altenburger Land ist es üblich, den Biomüll in die Biotonne zu werfen – es sei denn, es wird selbst kompostiert. Bis vor kurzem gab es aber nicht in jedem Haushalt im Altenburger Land eine Biotonne. Nun hat der Kreistag beschlossen, dass eine Biotonne in jedem Haushalt Pflicht ist. „Anlass dafür ist nicht nur, dass Bioabfälle in die Restmülltonne geworfen wurden, sondern auch, dass viele Bürger keine Biotonne benutzen wollen, weil sich über Ratten und Maden beschwert wurde“, sagt Andrea Gerth, Leiterin des Dienstleistungsbetriebs für Abfallwirtschaft. Bereits seit 2015 ist es Pflicht, alle Bioabfälle getrennt zu sammeln.

„In jedem Fall ist eine Biotonne zu beantragen oder ein Antrag auf Befreiung von der Biotonne zu stellen.Unser Entsorgungsunternehmen und die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft kontrollieren nunmehr verstärkt stichprobenartig die Restmülltonnen an den entsprechenden Grundstücken. Wird in den Restmülltonnen Bioabfall gefunden, werden die Tonnen mit Aufklebern gekennzeichnet und nicht entleert. Es besteht kein Anspruch auf Schadensersatz oder kurzfristige Nachholung der Leerung“, teilt das Landratsamt in einer Presseinformation mit. Die Biotonne muss bis zu 26-mal geleert werden, egal, ob sie voll ist oder nicht.

„Für die Bürger, die keine Zeit für Komposthaltung haben, ist die Biotonne sehr effektiv. Jedoch ist jeder Mensch selbst verantwortlich, Bioabfälle in die Biotonne zu werfen und nicht in den Restmüll. Außerdem ist auch jeder dafür verantwortlich, die Biotonne sauber zu halten, um Ratten und Maden zu vermeiden“, meint Gerth. Infos zum Pflegen und Abholung der Biotonne können im Entsorgungskalender gefunden werden, welcher ganzjährig gültig ist.



Von Hannah Schaefer