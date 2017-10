Biogasanlage hat wegen Gestanks keine Akzeptanz in Schmölln

Das Verwaltungsgericht Gera stellt sich beim Streit um die stinkende Biogas-Anlage in Schmölln auf die Seite des Landratsamtes, das eine Halle über den Be- und Entladeplatz des Betriebes angeordnet hat. Die Betreiberfirma hatte dagegen geklagt. Ein Urteil dazu fällt am Mittwoch. Danach wird erwartet, dass der Streit dann vor dem Oberverwaltungsgericht landet.