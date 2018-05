Altenburg

Zahlreiche Leser sind schon auf den Geschmack gekommen. Per Post und per E-Mail haben sie Rezepte eingesandt, die einen Einblick in die kulinarischen Besonderheiten des Altenburger Landes geben. Wer sich ebenfalls beteiligen möchte: Noch bis Donnerstag ist Gelegenheit.

Gaumenreise durch die Region

Wie berichtet, ist ein Koch- und Backbuch in Arbeit, das pünktlich zum Tag der Altenburger im Oktober erscheinen soll. Herausgegeben wird diese Gaumenreise durch den Landkreis vom Altenburger E. Reinhold Verlag in Zusammenarbeit mit der Osterländer Volkszeitung, dem Verein Altenburger Bauernhöfe und dem Staatsarchiv Altenburg. Das Koch- und Backbuch soll nicht nur die Esskultur in der Region beleuchten, sondern auch eine Rückbesinnung zu gesunden, regionalen Gerichten und dem Kochen mit Produkten aus dem unmittelbaren Umfeld sein. Gesucht werden dafür Rezepte, die für das Altenburger Land typisch sind und zum Beispiel von Eltern und Großeltern überliefert wurden.

Preise im Gesamtwert von 180 Euro

Alle Einsender nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es zwei mal zwei Gutscheine für ein Kochevent bei der Altenburger Senfonie im Gesamtwert von 180 Euro. All jene, deren Rezepte im Buch mit Namensnennung berücksichtigt werden, erhalten zudem ein kostenloses Exemplar.

Bitte senden Sie die Rezeptvorschläge an die OVZ-Redaktion, Stichwort Kochbuch, Baderei 1 in 04600 Altenburg oder mit Betreff „Kochbuch“ an die E-Mail-Adresse altenburg.redaktion@lvz.de. Bitte Name, Anschrift und Telefon nicht vergessen.

