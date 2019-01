Altenburg

Aktuell gehören dem Regionalverband Altenburger Land der Kleingärtner im Landkreis 68 Sparten mit 3845 Parzellen an. Noch, denn angesichts stetig steigender Leerstände in den Anlagen wächst auch der Druck auf die betroffenen Sparten, ob sie in Zukunft noch weiter machen, oder ihre Sparte mangels Nachfrage gleich auflösen. „Die Spirale wird sich immer schnell drehen“, sagt Regionalverbandschef Wolfgang Preuß voraus. „In den kommenden fünf Jahren werden wir wohl bis zu 15 Anlagen weniger haben“, prophezeit der Verbandschef. „Wenngleich es jeder selbstständig geführten Sparte selber obliegt, diesen Beschluss zu fassen.“

Pro Jahr stirbt eine Anlage – mindestens

Zum Jahresende aufgelöst wurde bereits die Anlage Zscheschwitz II. „Ebenfalls stillgelegt ist bereits die Sparte Union, der Grüntaler Weg folgt Ende diesen Jahres und am 31. Dezember 2020 löst sich der Donatgrund auf“, zählt Preuß auf.

Und noch bedeutend mehr Anlagen hängen schon jetzt schwer durch. „Wir haben auch laut unserer Förderrichtlinie das Recht, Sparten, in denen der Leerstand die 50 Prozent übersteigt, aufzulösen“, sagt der Verbandschef und bezieht sich dabei auf das zwischen dem Regionalverband sowie der Stadt Altenburg abgeschlossene Entwicklungskonzept zum Kleingartenwesen.

So weit ist es zwar noch nicht. Aber aus der vorliegenden Datenerfassung für das zurückliegende Jahr geht schon ziemlich deutlich hervor, dass so manche Anlage dieser entscheidenden Klippe schon bedrohlich nahe kommt. „Da stellt sich dann auch die Frage, wie man da die Aufgaben noch bewältigen kann. Denn nur verpachtete Parzellen bringen die entsprechenden Einnahmen, Pacht entrichtet werden muss aber für den gesamten in Beschlag genommenen Grund“, so Preuß weiter.

Prekäre Lage in weiteren Sparten

Konkrete Anlagennamen hält er jedoch zurück. Aus Datenschutzgründen, wie er erklärt. „Das käme außerdem einer Stigmatisierung der Betroffenen gleich, die noch in eigener Verantwortung über die Zukunft entscheiden können.“ Zwei Zahlen lassen schon das Ungemach erahnen: Von den 3845 Gärten, die der Regionalverband über die Mitgliedssparten in seiner Obhut hat, stehen 540 ganz leer und werden weitere 47 anderweitig genutzt, beispielsweise als öffentliche Grünfläche oder Streuobstwiese. Aber egal, wie groß so manche Kleingartensparte in Altenburg sowie im Kreis auch ist: Leerstände von einem Drittel sind beileibe keine Ausreißer mehr im Konzert der noch 68 Anlagen, von denen allein 53 auf dem Grund der Stadt Altenburg liegen. In sechs Sparten ist aktuell die Situation schon akut.

Vorständen geht das Personal aus

Mittlerweile macht den Verbandschef auch noch ein anderes alarmierendes Zeichen von einer Auflösung bestehender Strukturen nervös. „Uns laufen teilweise die verantwortlichen Vorstände regelrecht weg. Und so eine funktionierende Führungscrew braucht es letztendlich auch, wenn eine Auflösung ordnungsgemäß durchgezogen werden muss.“ Leider bekomme mancher angesichts solcher Szenarien das große Sausen und werfe lieber beizeiten hin.

Und potenzielle Nachrücker sind dann weit und breit nicht in Sicht. Was Preuß allerdings auch nicht verwundert. Denn gibt beispielsweise ein langjähriger Kleingärtner aus Altersgründen seine Parzelle ab und kann keinen Nachfolger präsentieren, so muss er den Garten selber beräumen. „Komplett bis auf die schwarze Erde. Und da kommen schnell einige tausend Euro an Kosten zusammen, die beileibe nicht jeder aufbringen kann. Gerade Leute mit schmaler Rente oder Hartz IV heben da die Hände“, umschreibt der Chef ein immer wieder erlebbares Szenario.

Nicht selten nehme dann die Sparte selber die Verantwortung in die eigene Hand, auch weil der jetzt Aufgebende doch jahrzehntelang ein gutes Spartenmitglied war. „Aber das verlagert das Problem doch nur gen Vorstand und die anderen noch aktiven Spartenmitglieder.“

Gartennomaden verschärfen die Lage

Aber gar nicht so selten zeigt sich auch ein anderes Phänomen: Das der so genannten Kleingartennomaden. In Zeiten des maßlosen Überangebots an Parzellen werden die immer wieder auch an solche Nutzer übergeben, denen nicht in den Sinn kommt, ihre Pachten und weiteren finanziellen Verpflichtungen zu tragen, und die sich zu gegebener Zeit einfach aus dem Staub machen. „Nicht selten ist bei denen letztendlich auch nichts zu holen und die Außenstände bleiben dann an der Sparte zusätzlich hängen. Und einen leer stehenden Garten haben sie dann auch noch am Hals“, weiß Preuß.

Zumindest eine kleine finanzielle Hilfe für den Rückbau ungenutzter Gärten ist seit geraumer Zeit in dem städtischen Förderprogramm zur Entwicklung des Kleingartenwesens eingebaut: Der Pachtpreis von städtischem Grund und Boden ist pro Quadratmeter um zwei Cent gestiegen. Das darüber mehr eingenommene Geld, geschätzt 15 000 Euro, ist im Rahmen des zwischen Stadt und Regionalverband schon vor Jahren beschlossenen Entwicklungskonzepts speziell für Gartenabrisse vorgesehen.

Von Jörg Wolf