Altenburg

Am kommenden Sonntag wird Altenburgs gute Stube wieder zum Showroom für lackierte Schönheiten. Der Altenburger Autofrühling am 6. Mai auf dem Markt bietet wieder brandneue Fahrzeuge und ein buntes Rahmenprogramm. Bereits in 14. Auflage findet die Veranstaltung statt – organisiert in Zusammenarbeit von Kfz-Innung Ostthüringen, Stadtverwaltung Altenburg und Osterländer Volkszeitung. Von 12 bis 17 Uhr werden wieder tausende Besucher erwartet, geben Mitarbeiter von zwölf Autohäusern mit gut 100 Fahrzeugen von 19 Marken einen umfassenden Überblick über die neuesten Innovationen und aktuellen Mobilitätstrends.

Die Besucher können ihre Favoriten direkt miteinander vergleichen, Probe sitzen, die Autos auf Gefühl und Gefallen prüfen. Vom Kleinwagen bis zum Businessfahrzeug, vom Cabrio über Kombi und SUV bis zum Quad werden viele Modelle namhafter Marken zu sehen sein. „Alle gängigen Antriebskonzepte werden eine Rolle spielen – von der Elektromobilität über Hybrid-Fahrzeuge bis hin zum Diesel“, sagt Stefan Haase, Geschäftsführer Kfz-Innung Ostthüringen. „Der Diesel wurde zwar leider in die Schmuddelecke gestellt, doch dort hat er nichts zu suchen. Aus Sicht führender Wissenschaftler bleibt der Diesel – insbesondere wegen seines sparsamen Verbrauchs – zumindest mittelfristig ein vernünftiges Antriebskonzept.“

Neben dem lackierten Blech gibt es am Sonntag Informationen und Vorführungen zum Thema Autopflege sowie Angebote eines Fahrradhändlers und eines Reisebüros. Auch der Motorsportclub Schmölln im ADAC und der Gesundheitsbus der IKK classic sind vor Ort. Zudem warten beim OVZ-Gewinnspiel attraktive Preise auf die Besucher. Von 10 bis 17 Uhr sind am Markt 10 die OVZ-Geschäftsstelle und die Tourismusinformation Altenburger Land geöffnet, wo die Gewinnspielkarten ausliegen. Gleich ab damit in die Losbox – in Aussicht stehen zwei Tickets für die Rocky Horror Picture Show im Juni in Leipzig und zwei Überraschungspräsente.

Von OVZ