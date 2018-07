Altenburg

Es geht voran: Auf der Großbaustelle Karolinum sind wichtige Etappenziele erreicht worden. Seit wenigen Tagen ist der Blick auf einen Teil der frisch verputzten Fassaden frei, zudem wurden die Stuckarbeiten an der Ost- und Südseite des Turnhallentraktes beendet. Vor allem Schüler, Lehrer und Eltern dürften sich über die weithin sichtbaren Baufortschritte, die noch vor den Sommerferien geschafft wurden, freuen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Altenburg.

Fertiggestellt wurde der Außenputz der Nord- und der Ostseite bis zum bereits neuen Aufzug. Die Fassadenfläche vom Aufzug bis zur Turnhalle soll bis zum 12. Juli abgerüstet werden.

In den Sommerferien sollen die bereits laufenden Ausbauarbeiten im zweiten Obergeschoss des Südflügels und im Erdgeschoss des Südflügels beendet werden. Außerdem ist geplant, die restlichen Malerarbeiten im Nordflügel durchzuführen. Parallel zu diesen Maßnahmen im Gebäudeinneren sollen die Arbeiten am Außenputz im Bereich des Turnhallentraktes abgeschlossen werden.

Arbeiten dauern noch bis Ende kommenden Jahres an

Wenn die Gerüste an den Fassaden abgebaut sind, erfolgt die Freilegung der an Erdreich angrenzenden Außenwandbereiche und die Trockenlegung. Im Gebäudeinnern steht nach den Sommerferien die Sanierung des ersten Geschosses im Südflügel an. Überdies beginnen die Arbeiten am Sportboden in der Turnhalle. Die Arbeiten im Gebäudeinneren sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Instandsetzung der restlichen Fassadenflächen an der Südseite und der Fassaden der West- beziehungsweise Parkseite sowie die Sanierung des Schulhofes und der sonstigen Außenanlagen sind aktuell im Zeitraum vom März bis November kommenden Jahres vorgesehen.

Ein Großteil der bisherigen Bauaufträge konnte an Betriebe aus dem Landkreis Altenburger Land beziehungsweise Ostthüringen vergeben werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Von ovz