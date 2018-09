Altenburg

Schnipp, schnipp – hoch konzentriert sitzen Emilia, Pia, Anni, Jasmin und Finn im Bastelzimmer im Erdgeschoss ihrer Kita „Zwergenland“ und schneiden gelbe und braune Kreise aus Tonpapier aus. Kombiniert mit ein bisschen Playmais als „Kerne“ und einem Bambusstab – fertig ist der erste Schwung Sonnenblumen. Die hübschen Gewächse werden jedoch nicht die Awo-Kita schmücken, sondern haben ihren großen Auftritt beim Festumzug zum Tag der Altenburger am 7. Oktober. „Wir werden uns alle traditionell bäuerlich kleiden – mit Hosenträgern, Karohemden oder Kopftüchern“, erzählt die stellvertretende Kita-Leiterin Jacqueline Greiff. Richtige Kostüme haben sie zwar nicht. Selbst gebastelte Accessoires hingegen schon. „Das Gelb leuchtet so schön, da sieht man euch schon von Weitem“, lobt Erzieherin Jeanette Krause ihre Schützlinge.

Bereits vor sechs Jahren war das „Zwergenland“ mit sieben Zwergen und einem Schneewittchen beim Bauernreiten am Start. Wie viele von den aktuell 70 Kindern der Einrichtung dieses Mal dabei sein werden, kann die Erzieherin noch nicht abschätzen. „Aber zu diesen Sonnenblumen werden sich in den nächsten Wochen noch so einige dazugesellen. Alles Spezialzüchtungen“, scherzt Jacqueline Greiff, während ihre „Großen“ aus der „Spatzengruppe“ ihren Werken den letzten Schliff verpassen. „Fertig! Können wir die zeigen gehen?“, bitten Jasmin und Emilia und stürmen los zu den anderen Kindern.

Von Maike Steuer