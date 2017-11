Bombendrohung gegen Altenburger Arbeitsagentur

Altenburg. Ein anonymer Anrufer im Service-Center der Agentur für Arbeit in Altenburg sorgte am Donnerstagvormittag für Aufregung. Denn der drohte mit einer Bombenexplosion. „Zum Zeitpunkt des Anrufs war bei uns reger Kundenverkehr. Alle mussten wie sämtliche Mitarbeiter das Gebäude umgehend verlassen“, so Erik Müller von der Agentur. So weilte zum Zeitpunkt der Drohung um 9.18 Uhr eine Schulklasse im Berufsinformationszentrum. Alles in allem zwischen 60 und 70 Kunden mussten die Agentur verlassen. Weiterhin um die 150 Mitarbeiter.

Die umgehend alarmierte Polizei rückte auch an, hatte aber ziemlich schnell schon einen mutmaßlichen Anrufer im Auge. „Von Seiten der Agentur war das Gebäude beim Eintreffen der Polizei bereits komplett evakuiert. Die Polizei konnte einen 46-Jährigen Mann ermitteln, der den Anruf tätigte“, teilte die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, Marleen Wedel, gegenüber der OVZ mit. Die Evakuierung des Gebäudes konnte gegen 10.10 Uhr wieder aufgehoben und die Arbeit normal fortgesetzt werden.

Derweil bekam der mutmaßliche Anrufer Polizeibesuch. „Der Mann gab die Tat zu, bezeichnete sie aber als Kurzschlussreaktion und betonte, dass hinter der Bombendrohung keine reale Gefährdung steckt“, so Wedel weiter. Sicherheitshalber durchsuchte die Polizei aber die Wohnung des Anrufers. „Dort konnten aber keinerlei gefährliche Gegenstände oder Substanzen gefunden werden, die den Verdacht einer ernsthaften Drohung erhärtet hätten“, so die Polizistin.

Von Jörg Wolf