Altenburg

Pünktlich vor Ostern ist ein beliebtes Altenburger Kleinod wieder für Besucher geöffnet: Der Botanische Erlebnisgarten in der Heinrich-Zille-Straße 12 ist in die Saison gestartet. Und das mit einem Auftakt, den der Boga so noch nicht erlebt hat: Steppkes aus der benachbarten Kindertagesstätte „Pusteblume“ haben zu Wochenbeginn das Areal erobert. Und stürmten zu einem Bollerwagen voller Geschenke.

„Die Spiele und Puzzle hat die Altenburger Spielkartenfabrik zur Verfügung gestellt“, erzählt Boga-Mitarbeiterin Karin Kaißer. Dafür haben die Kleinen allerdings auch ganze Arbeit geleistet: Sie haben in der Kita allerlei Osterschmuck gebastelt und damit den Botanischen Garten geschmückt. „Das war für uns eine Premiere“, sagt Karin Kaißer. „Wir hatten die Kita angefragt und waren sofort auf Begeisterung gestoßen.“

Ein Geschenk macht der Boga übrigens auch seinen Besuchern. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die Öffnungszeiten an den Wochenenden um zwei Stunden verlängert. „Das ist zwar eine personelle Herausforderung, weil die Mitarbeiter ja schon morgens beizeiten vor Ort sind, aber wir wollen mal schauen, wie das angenommen wird.“ Geöffnet ist nun dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Das Café im historischen Sommerhaus hat an Wochenenden sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Kay Würker