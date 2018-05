Altenburg

Sirenengeheul hat am Dienstagmorgen Anwohner in Altenburg-Nord hochgeschreckt. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge eilten in die Ludwig-Hayne-Straße 55/56. „Dachbrand Jugendwohnheim“, lautete die Einsatzkennung. Ein Passant hatte gegen 5.45 Uhr zufällig aufsteigenden Rauch im Dachbereich des Mehrgeschossers bemerkt und sofort Alarm geschlagen. Sämtliche Altenburger Feuerwehren wurden daraufhin in Bewegung gesetzt, ebenso die Rositzer.

Die Bewohner des Wohnheimes, Berufsschüler der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales und der Johann-Friedrich-Pierer Schule, hatten zu diesem Zeitpunkt von dem Feuer noch gar nichts bemerkt. Per Hand wurde vor Ort die Brandmeldeanlage ausgelöst und eine Evakuierung eingeleitet. 131 Menschen verließen das Gebäude – nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Kameraden der Feuerwehren teilten sich vor Ort auf: Ein Trupp lief unter Atemschutz ins Haus, andere fuhren mit der Drehleiter aufs Dach hinauf und löschten dort das Feuer, das sich glücklicherweise noch nicht groß ausgebreitet hatte.

Laut erster Einschätzung handelte es sich um einen Schwelbrand. An und in dem Gebäude finden aktuell Sanierungsarbeiten statt – inwieweit der Brand mit den Arbeiten in Verbindung steht, ist noch unklar. Nicht sicher ist außerdem, wie lange es auf dem Dach schon rauchte, bis ein Passant aufmerksam wurde. Die Ermittlungen laufen. Gegen 6.20 Uhr war das Feuer gelöscht, gegen 6.45 Uhr konnten die Kameraden wieder abrücken.

Das Jugendwohnheim, für das zwischen 2005 und 2007 ein Neubau errichtet worden ist, bietet in zwei Gebäudetrakten Platz für rund 180 Berufsschüler.

Von Kay Würker