Altenburg. Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei am Dienstagabend in der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg. Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei, wo sieben Asylsuchende untergebracht waren, brannte gegen 18 Uhr ein Bett. Es konnte rasch gelöscht werden. Die Bewohner wurden jedoch in Sicherheit gebracht, mussten in andere Objekte gebracht werden. Die Unterkunft ist im Moment nicht nutzbar. Verletzt wurde niemand, zur Brandursache wird noch ermittelt. Im Einsatz waren Kameraden der Berufsfeuerwehr wie auch Freiwilligen Wehr aus Altenburg, unterstützt von Einsatzkräften aus Rositz. Die Schmöllnsche Landstraße war wegen des Einsatzes eine Zeit lang gesperrt.

Von Kay Würker