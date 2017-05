Altenburg. Am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr kam es in einer Wohnung auf dem Markt in Altenburg zu einem Brand. Durch den zeitnahen Einsatz der Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Der 58-jährige Wohnungsinhaber wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum verbracht. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde durch die Kriminalpolizei übernommen. Über die Höhe des Schadens wurde nichts bekannt.

Von HS