Brand in Schmölln – Leiche von 92-Jähriger entdeckt

Schmölln. Bein einem Brand in Schmölln (Kreis Altenburger Land) ist am Freitagmorgen die Leiche einer 92-jährigen Frau entdeckt worden. Gegen 8.50 Uhr verständigte eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes die Rettungsleitstelle, dass am Goetheplatz im zweiten Stock einer dortigen Wohnung ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen sei, teilte die zuständige Landespolizeiinspektion in Gera mit.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte kein Brand festgestellt werden, Löscharbeiten waren nicht notwendig. Die Wohnung der Frau war allerdings stark verqualmt. Beim Betreten der Wohnung wurde die 92-jährige Wohnungsinhaberin leblos im Bett aufgefunden. Die Polizei ist derzeit vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand im Bereich des Bettes der Wohnungsinhaberin ausgebrochen. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen des Brandes sowie zum Tod der Frau laufen.

Von LVZ