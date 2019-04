Altenburg

Mit Fassungslosigkeit haben Menschen in aller Welt die Bilder der brennenden Notre-Dame gesehen. Der Großbrand in der berühmten Pariser Kathedrale hat auch im Altenburger Land Betroffenheit ausgelöst – und hier und da die Sorge, wie es um den Brandschutz in den Kirchen vor Ort bestellt ist.

„Als ich am Montagabend heim kam, empfing mich gleich mein Vater mit dieser Botschaft. Ich konnte es gar nicht fassen“, schildert Kristin Jahn. Sie habe Notre-Dame vor Jahren mit ihrer Schwester besucht, sagt die Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land. „Mir blutet das Herz. Hier hat ja nicht nur eine Scheune gebrannt. Die Kathedrale ist ein Identität stiftendes Bauwerk, ein großartiger religiöser Raum. Wenn in einem solchen Haus die Decke brennt, geht vielmehr kaputt als nur ein Holzgewölbe.“

Superintendentin unterstützt Spendenaktion

Kristin Jahn fühlt sich an ihre Zeit in Meiningen erinnert, wo sie ihr Vikariat abschloss und den Probedienst als angehende Pfarrerin absolvierte. „Damals ist dort in der Gegend eine Dorfkirche abgebrannt, und das war für die Menschen eine Katastrophe. Denn mit der Kirche brannte der einzige Raum im Ort, zu dem jeder Zugang hatte und wo jeder Schutz suchen konnte.“

Als die Superintendentin von anlaufenden Spendenaktionen für Notre-Dame erfuhr, sei für sie sofort klar gewesen: „Ich bin privat dabei, auch wenn ich mit meinem vergleichsweise kleinen Betrag nicht viel ausrichten kann. Es soll ein Zeichen sein, dass mir auch im fernen Thüringen nicht egal ist, welches Unglück sich in Paris ereignete.“ Allerdings sei sie sich durchaus bewusst, „dass keine noch so aufwendige Renovierung die Geschichte und die Schönheit eines solchen Raumes zurückholen kann“.

Schutzvorkehrungen für Kirchen des Altenburger Landes

Für die Gotteshäuser im Altenburger Land hofft Kristin Jahn, dass die getroffenen Schutzvorkehrungen die Gefahr solcher schlimmen Ereignisse verringern. Ein für die gesamte Propstei zuständiger Beauftragter für Arbeitsschutz und Sicherheit stehe mit allen Kirchgemeinden in regelmäßigem Kontakt, führe Vor-Ort-Besichtigungen durch. „Wo Gefahren lauern, welcher Art auch immer, wird mögliche Abhilfe besprochen. Mehr können wir nicht tun: Auf Mängel hinweisen und dafür sorgen, dass Gemeinden für Maßnahmen finanzielle Unterstützung bekommen – zum Beispiel über den Baulastfonds beim Kreiskirchenamt.“ In Verantwortung seien letztlich die Gemeindekirchenräte als Besitzer der Kirchen.

Altenburgs stellvertretender Feuerwehrchef René Riedl ist dienstlich ohnehin für den so genannten vorbeugenden Brandschutz zuständig und damit der Experte für dieses Gebiet schlechthin. Nun ist Altenburg mit gleich drei Stadtkirchen und weiteren Gotteshäusern in den Ortsteilen recht üppig bestückt. „Aber entsprechende Gefahrenverhütungsschauen führen wir nur in Gebäuden durch, die beispielsweise als einmaliges Kulturdenkmal deklariert sind. In Altenburg sind das die Bartholomäikirche und die Schlosskirche als Bestandteil des Schlossensembles. Auf die Agneskirche sowie die Brüderkirche trifft dies nicht zu“, so Riedl.

Bei beiden Letzteren obliege es dem Nutzer, sprich der Kirche selbst, für die ausreichende Sicherheit zu sorgen. „Denn, wie Kirchen allgemein, sind sie bereits sehr alt und genießen deshalb in der Regel den so genannten Bestandsschutz“, so der Experte. Selbstverständlich stehe eine Behörde den Eigentümern aber beratend zur Seite, wenn dies gewünscht ist.

Eine konkrete Einsatzvorschrift für einen Kirchenbrand und den damit schlimmsten Fall gebe es bei Kirchen nicht. Da könne man als Feuerwehr auch nicht so vorgehen wie beim Brand eines mehrgeschossigen Hauses, das ab einer Höhe von 22 Metern als Hochhaus gilt. „Kirchtürme sind ja in der Regel auch höher als jene 22 Meter“, so Riedl.

Brand in großer Höhe setzt Einsatzkräften immer Grenzen

Ein Brand in so einer großen Höhe bringe nahezu jede Gemeinde- oder Stadtfeuerwehr an ihre Grenzen. Dann hilft im Fall eines Dachstuhlbrandes nur ein Löschangriff per Strahlrohr von außen, weil ein Innenangriff durch Feuerwehrleute nicht mehr möglich ist.

Auch im Landkreis steht in jeder Stadt und jedem Dorf eine Kirche. „Mal kleiner und schlichter, manchmal aber auch größer“, so Kreisbrandinspektor Uwe Engert. Im Landkreis kontrolliere man regelmäßig die Gotteshäuser. „Aller fünf Jahre, wozu wir auch verpflichtet sind“, so Engert.

Von Kay Würker und Jörg Wolf