Brandalarm in Mumsdorf – und Entwarnung

Meuselwitz. Helle Aufregung am Donnerstagvormittag im Meuselwitzer Ortsteil Mumsdorf: Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Phönixstraße riefen gegen 10 Uhr Polizei und Feuerwehr um Hilfe, weil sie einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses vermuteten. Dem Vernehmen nach wurde ein Lichtschein in der Wohnung sowie verdächtiger Geruch wahrgenommen, der auf einen möglichen Brand schließen ließ. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen an, machten sich auf eine umfangreiche Rettungsaktion gefasst. Bei der Überprüfung des Hauses durch die Helfer konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Es wurde festgestellt, dass es weder zu einem Brand noch anderweitig zu einem Feuerausbruch gekommen war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch Verletzte seien nicht aufgefunden worden. Angetroffen wurde allerdings der Mieter der Wohnung, der vom Besuch der Feuerwehr offenbar überrascht wurde. Die Einsatzkräfte konnten die besorgten Anwohner insofern beruhigen.

Von Kay Würker