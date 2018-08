Altenburg

Noch glimpflich ausgegangen ist am Sonntagmorgen ein Brand auf dem Gelände der Regenbogenschule in der Otto-Dix-Straße in Altenburg-Nord. Gegen 4.50 Uhr hatten Unbekannte einen Plastikmüllcontainer im Innenhof angezündet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer dehnte sich aus und beschädigte ein Fenster des angrenzenden Schulgebäudes. Die Berufsfeuerwehr war gerade noch rechtzeitig zur Stelle, konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Von Kay Würker