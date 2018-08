Altenburg/Gera

Oliver M. ist der Feuerteufel von Altenburg und Meuselwitz. Zu dieser Überzeugung gelangte die 2. Strafkammer des Landgerichts Gera und verurteilte den inzwischen 21-Jährigen am Dienstag wegen Brandstiftung und des Versuchs derselben sowie weiterer Delikte zu zwei Jahren Jugendstrafe. Antreten muss er diese aber zunächst nicht, weil das Gericht zudem anordnete, dass er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird und dort eine Therapie machen muss.

Angeklagter nur vermindert schuldfähig

Die Kammer sah es nach drei Verhandlungstagen als erwiesen an, dass M. im Vorjahr einen Starkstromkasten und die Gartenlaube seines Vaters in Meuselwitz anzündete sowie versuchte, zwei Wohnhäuser in Altenburg in Brand zu setzen. Neben Tausenden Euro Schaden gab es dabei auch Verletzte. Daneben gehörten Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zu den nun abgeurteilten Taten. Dass die Strafe dafür verhältnismäßig niedrig ausfiel, liegt auch an der verminderten Schuldfähigkeit des 21-Jährigen, die ihm ein Gutachter bescheinigte.

Von Thomas Haegeler