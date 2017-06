Lucka. Der Brand in einem Luckaer Eigenheim, der am vergangenen Wochenende ein Menschenleben forderte, ist mutwillig verursacht worden. Das ergaben laut Polizei die Ermittlungen. Demnach habe sich der Hauseigentümer offenbar selbst getötet, wie die Landespolizeiinspektion Gera auf OVZ-Nachfrage mitteilte. Über Details zu dem Unglück in der Friedrich-Ebert-Straße wurden keine Auskünfte gegeben. Der Brand stehe aber mit dem Suizid in Zusammenhang. Wie berichtet, waren Anwohner am Samstag erst im Nachhinein auf das bereits erloschene Feuer aufmerksam geworden. Sie hatten gegen 10.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie Brandgeruch wahrnahmen. Offenbar hatte sich das Drama jedoch bereits in der vorangegangenen Nacht abgespielt. Die Kameraden vor Ort konnten nichts mehr ausrichten – sie fanden den 63-jährigen Hauseigentümer leblos im Erdgeschoss. Außerdem war eine Tür aus den Angeln gerissen. Ob es eine Explosion gegeben hat, wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Von Kay Würker