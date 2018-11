Meuselwitz

Schulstress hin, knackig-kühle Witterung her: Die Schüler des Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums ließen es sich am Freitag nicht nehmen, ihre Unterschriftenaktion für die Sanierung von Haus I und Mehrzweckgebäude der Schule sowie der nahen Turnhalle fortzusetzen.

„Nicht kuschen, wenn es ernst wird“

Reichlich eine Stunde waren zwei Schülergruppen – ausgestattet mit Klemmbrett und Kuli – am Vormittag auf dem Marktplatz zwischen den Ständen unterwegs und warben um Unterstützung für ihr Anliegen, ein angenehmeres Lern- und Aufenthaltsumfeld in der traditionsreichen Schule zu erreichen.

Ein Vorhaben, das bei den Marktgängern auf offene Ohren stieß. Unabhängig vom Standort sei es gut und wichtig, Schulen zu sanieren, fand etwa Marcel Jahn, der gerade mit Kollege Eric Schumann seinen Stand bestückte. „Das Geld ist ja da, es muss nur investiert werden“, so sein Eindruck. Nun müssten die Entscheider in der Politik ihren in seinen Augen oftmals leeren Ankündigungen, sich um Schulen zu kümmern, auch Taten folgen lassen. „Wenn es ernst wird, darf nicht gekuscht werden.“

Viel Lob für die Aktion

Den Gymnasiumsstandort Meuselwitz und die Vorteile, die dieser für die Schnauderstadt bedeute, hatte dagegen Ingetraud Ennig im Blick. „Es ist nötig, dass gerade das Mehrzweckgebäude schöner wird“, fand die Rentnerin. Schließlich zöge eine ordentlich ausgebaute Schule nicht nur mehr Schüler an, sie belebe so auch die gesamte Stadt. „Wenn die Kinder von Eltern oder Großeltern gebracht werden bleiben viele vielleicht noch für einen Bummel vor Ort“, so ihre Vermutung.

Lob für die Aktion kam auch von Ursula Philipp und Brigitte Swoboda, die ebenfalls ihre Unterschrift auf die Liste setzten. Es sei toll, dass sich die Schüler so für ihre Schule engagieren, fanden die beiden Damen. Die angeregten Investitionen sind in ihren Augen dringend geboten. „Schließlich geht es hier vor allem um die Kinder – und die sind unsere Zukunft“, fand Swoboda. Ursula Philipp legte den Fokus daneben auch auf die ihrer Meinung nach ungerechte Verteilung von öffentlichen Mitteln. „In Berlin etwa wird ein neues Stadtschloss gebaut und für unsere Schulen ist kein Geld da.“

Ein großer Schritt zum Ziel

Welchen Grund für ihre Unterschrift die Meuselwitzer Marktgänger auch hatten, der Zuspruch war in jedem Fall groß. Gut und gerne 160 Unterschriften, so Schülersprecher Jonas Happ gegenüber der OVZ, seien zusammen gekommen. „Damit stehen wir derzeit bei etwa 750 Unterzeichnern“, freute er sich. Dem Ziel, mindestens 1000 Unterschriften bis Ende November, sei man so, nach ersten Sammel-Aktionen zum Tag der offenen Tür im September sowie zum kürzlich durchgeführten Europa-Abend, ein gutes Stück näher gekommen.

Auch in den kommenden Tagen können interessierte Unterstützer Unterschriften leisten. Die entsprechenden Listen liegen in zahlreichen Geschäften der Meuselwitzer Innenstadt aus.

Von Bastian Fischer