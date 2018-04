Feuerwehreinsatz - Brennende Werkstatt im Altenburger Süden

Im Altenburger Süden ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen, das mehrere Feuerwehren zum Teil bis in den Morgen hinein beschäftigte. Gegen 0.45 Uhr erhielten die Einsatzkräfte den Hinweis, dass in der Schmöllnschen Landstraße ein Dachstuhl brenne. Wie sich herausstellte, handelte es sich beim dem in Flammen stehenden Objekt um eine Werkstatt.