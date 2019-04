Altenburg

Während die Band Karat seit 1978 gedankenschwer „Über sieben Brücken musst du geh’n“ sinniert, fällt dafür in Altenburg weiter eine aus. Wie Rathaussprecher Christian Bettels auf OVZ-Nachfrage sagte, bleibt das seit Mitte Februar wegen Vandalismus gesperrte Bauwerk in der Straße „Am Brückchen“ auch weiter gesperrt. „Wir werden das Brückchen frühestens in der zweiten Jahreshälfte wieder öffnen“, kündigte Bettels an. „Man könnte die Brücke zwar nutzen, aber es sind kleinere Reparaturen nötig.“

Material für Reparatur muss erst bestellt werden

Dass sich diese dennoch über Wochen und Monate hinziehen, begründete der Stadtsprecher unter anderem damit, dass man das für die Reparaturen nötige Material erst bestellen müsse und es erst anschließend verbauen könne. „Und das geht nicht so auf die Schnelle“, erklärte Bettels weiter. Schließlich müsse neben dem Geländer auch der Brückenbelag und das Anschlusspflaster wieder hergerichtet werden. An diesen drei Dingen waren durch unbekannte Randalierer erhebliche Schäden entstanden.

Abriss und Neubau vom Tisch

Allerdings verbirgt sich hinter der neuesten Entwicklung trotz weiterer Sperrung auch eine gute Nachricht. Denn damit ist klar, dass der schlimmste Fall – ein Abriss und Neubau des Brückchens – vom Tisch ist. „Der Unterbau der Brücke, also die Stahlkonstruktion, befindet sich in einem relativ guten Zustand“, sagte der Rathaussprecher. Dies sei das Ergebnis einer Ingenieurprüfung Ende März.

Von Thomas Haegeler