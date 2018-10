Langenlauba-Niederhain

Die Brücke der Landesstraße 1357 am Ortseingang von Langenleuba-Niederhain ist fertig. Zwar müssen noch wenige Restarbeiten erledigt werden, bevor der Verkehr ab Freitagabend rollen kann. Nichtsdestotrotz wurde das knapp eine Million Euro teure Bauwerk am Mittwoch an den Freistaat übergeben. Dazu gab es die Möglichkeit, am Rande die aufwendige Baumaßnahme Revue passieren lassen zu lassen, deren Ursprung bis ins Jahr 2014 zurückreicht. Damals wurde entschieden, dass die marode Brücke nicht repariert, sondern komplett erneuert werden muss.

Finanzierung durch Land, Gemeinde und Zweckverband

Weil es sich um eine Landesstraße handelt, ist dafür der Freistaat zuständig. Die Gemeinde Niederhain war aber durch Gehweg und Straßenbeleuchtung mit rund 5200 Euro mit im Boot. Ebenso der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land, der für über 51 000 Euro seine Leitungen erneuerte. Größtes Problem in der Vorbereitungsphase, war die Frage, ob eine Behelfsbrücke errichtet wird. Weil aber eine Umleitung etliche Kilometer lang gewesen wäre, wurde dem Wunsch der Niederhainer nach einer Behelfsbrücke entsprochen. Diese schlug mit über 178 000 Euro zu Buche und sorgte letztlich für Gesamtkosten von 935 900 Euro.

2018 war vom Abriss der alten und dem Bau der neuen Brücke geprägt. Das begann im April und endet voraussichtlich komplett vor dem Wochenende.

Von Jörg Reuter