Brückensanierung in Ziegelheim beginnt am 1. August

Ziegelheim. Am 1. August wird in Ziegelheim mit der Sanierung der ersten zwei Brücken begonnen, die vom Hochwasser 2013 beschädigt wurden. Darüber informierte jetzt Bürgermeister Mario Rohr (CDU). Die an sich gute Nachricht sorgt bei ihm dennoch für eine gewisse Unruhe, weil die Maßnahme mit enormen Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden ist. Denn insgesamt drei der vier maroden Brücken werden durch Neubauten ersetzt. „Das wird nicht einfach für die Anwohner sowie für uns“, sagt Rohr. Und das für einige Monate. Der Ziegelheimer Bürgermeister hofft, dass Mitte nächsten Jahres die Arbeiten abgeschlossen werden.

Los geht es jetzt mit den beiden mittleren Brücken. Wenn es gut laufe, könnten diese im Dezember fertig werden. Im Anschluss geht es dann mit den äußeren Übergängen des Ziegelheimer Bachs weiter. Damit ist abgesichert das während der Bauarbeiten stets ein Weg auf die andere Seite offen ist. „Aber es wird trotzdem chaotisch werden. Ich kann nur an alle Leute appellieren, die Nerven zu behalten“, betont Rohr. Der Bürgermeister schätzt, dass etwa ein Drittel der Ziegelheimer betroffen sein werden. Wer am Kirchberg, in der Post- oder Schulgasse sein Haus oder Geschäft hat, muss rund ein Jahr mit Umwegen rechnen.

Die Gesamtkosten werden mit rund 800 000 Euro beziffert. Sie werden zu 100 Prozent vom Bund mit Geldern aus dem Wiederaufbauprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden bezahlt. Die Gemeinde könnte sich bekanntermaßen eine solche Maßnahme nicht leisten. Wegen der finanziellen Notsituation von Ziegelheim liegt die letzte größer Baumaßnahme auch schon zehn Jahre zurück, weil die Kommune selbst einen kleinen Eigenanteil nicht finanzieren könnte. Daran hat sich bis heute nicht geändert, weshalb sich an die Brückenreparaturen auch keine Straßensanierung anschließen wird.

Von Jörg Reuter