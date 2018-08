Altenburg

Zu einer freiwilligen und spontanen Aktion haben sich am Mittwoch Anwohner getroffen, um zusammen mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung den Pauritzer Teich zu säubern. Mit dabei war Oberbürgermeister André Neumann (CDU), der sich bei den Akteuren dafür bedankte. „Wir werden an solche Aktionen anknüpfen“, kündigte Neumann an. Diese Art der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Verwaltung könne neben vielen anderen Punkten ein Baustein für das Konzept einer sauberen Stadt sein, sagte der OB der OVZ.

Initiator des von den Teilnehmern als „Aktion Seerose“ bezeichneten Arbeitseinsatzes war Renate Gärtner, die Wirtin der Gaststätte „Zum Alten Markt“, besser bekannt als „Letscho“. Sie war an die Stadtverwaltung herangetreten, um den Teich zu säubern und dabei die sich regelmäßig dort treffenden Jugendlichen einzubeziehen, informierte Rathaussprecher Christian Bettels die OVZ. Die Stadtwirtschaft stellte ein Boot und Abfallsäcke zur Verfügung und übernahm die Abfallbeseitigung.

Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben

„Die ganze Aktion ist eher aus einer Laune heraus entstanden“, sagte Gärtner der OVZ. Denn dass der Pauritzer Teich derzeit alles andere als einen einladenden Eindruck vermittelt, war nicht nur ihr aufgefallen. Mit sechs weiteren befreundeten Mitstreitern machte sich die Wirtin an den Teichputz. „Zwei weitere Jugendliche haben spontan mitgemacht.“ Und da kam einiges zusammen: „Bierkästen, Saftflaschen zum Beispiel. Sogar einen Rasentrimmer haben wir aus dem Wasser gezogen“, berichtet Letscho.

Keineswegs soll die Aktion eine Eintagsfliege bleiben. „Im Gegenteil. Im Herbst soll eine weitere folgen, wenn das Wasser abgelassen ist und wir noch besser an den Müll herankommen. Ohnehin planen wir, eine richtige Patenschaft über den Teich zu übernehmen“, sagte Gärtner. Und warum? „Weil wir alle sehr gern Altenburger sind und unsere Stadt lieben. Der Pauritzer Teich liegt zudem direkt vor unserer Nase.“

Von Jens Rosenkranz und Jörg Wolf