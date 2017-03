Wenige Tage vor dem Besuch von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Freitag in Schelditz hat die örtliche Bürgerinitiative die Hinhalte-Taktik bei der Entschädigung von Hauseigentümern angeprangert. Deutliche Kritik üben die Bürger auch an den unübersichtlichen Zuständigkeiten und an der Verwendung von Steuergeldern durch eine Privatfirma.