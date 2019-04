Ehrenhain

Mit 20 Kandidaten geht die „ Bürgerliste Ehrenhain und Umgebung“ zur Kommunalwahl im Mai an den Start. Kürzlich fand die Wahlaufstellungsveranstaltung der Bürgerliste in den Räumen des Agroservice Ehrenhain statt. „Wie schon vor fünf Jahren bekennen sich die Bürger für eine gemeinsame Liste der Ehrenhainer Vereine“, erklärt Doreen Rath, die auf Listenplatz zwei steht.

Und das habe seinen Grund: Zwar sei das Wahlziel von vor fünf Jahren, das Vereinszentrum „Am Fuchs“ neu zu bauen, erfüllt. Im Januar kamen die Zusagen von Gemeinde und Fördermittelgeber, das wirklich angefangen wird. Am Tag der Aufstellungsversammlung wurden erste Abrissarbeiten begonnen – ein großer Erfolg der Bürgerliste. „Doch das Vereinsleben im Dorf geht weiter, und es gibt noch viel zu tun“, blickt Rath auf die kommenden Jahre. Und nennt den Frauenverein, die Volkssolidarität, die Feuerwehr, den Heimatverein, den Sportverein oder die Kirche, die viel Potenzial für die Ehrenhainer haben.

850-Jahrfeier als besondere Aufgabe der Bürgerliste

Natürlich drehte sich die Arbeit der Bürgerlistenvertreter nicht nur um den neuen „Fuchs“. Alle Belange der Gemeinde sind wichtig. Kommunalpolitik gehört in die Hände der Bürger, bestätigt auch Doreen Rath gegenüber der OVZ. Da soll wenig Platz für Parteiengeplänkel sein, die Bürger haben hier das Wort. In diesem Auftrag seien die Gemeindevertreter der Bürgerliste – Joachim Knoll, Doreen Rath und Karin Schäffner – in den vergangenen fünf Jahren für die Bürger der Region unterwegs gewesen und das soll auch so weitergeführt werden. Erfreulich sei, dass sich auch junge Bürger für die Belange der Bürger einsetzen wollen – wie Manuel Bethke oder Holger Bessel.

Eine besondere Aufgabe für die Vertreter der Bürgerliste sei zudem die 2020 anstehende 850-Jahrfeier von Ehrenhain, für die schon jetzt um große Unterstützung unter den Einwohnern geworben wird. Natürlich hoffen die Ehrenhainer auch hier auf Unterstützung durch die Gemeinde und auf eine Feier im neuen „Fuchs“.

Auf der Liste stehen: 1. Joachim Knoll, 2. Doreen Rath, 3. Uta Käßner, 4.Jochen Borowanski, 5. Holger Bessel, 6. Mario Kempf, 7. Manuel Bethke, 8. Bernd Bauch, 9. Thomas Rath, 10. Torsten Trölitsch, 11. Jürgen Kielmann, 12. Lutz Eckebrecht, 13. Elko Nitschl, 14. Dietmar Nündel, 15. Roland Kother, 16. Bernd Gerber, 17. Ulf Becker, 18. Jens Müller, 19. Anke Kempf, 20. Günter Mahn

Von Jörg Reuter