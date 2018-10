Bürgermeisterin: Mieten kommunaler Wohnungen in Lucka steigen nicht

Altenburg Keine Sanierungswelle - Bürgermeisterin: Mieten kommunaler Wohnungen in Lucka steigen nicht Die Mieten in den Wohnungen der stadteigenen VBM Wohnungsbau GmbH Lucka werden nicht erhöht. Das betonte Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn. Anlass war ein widersprüchlicher Satz im Lagebericht des Unternehmens, wonach eine Sanierungswelle nötig sei, diese aber mit den Bestandsmieten nicht finanziert werden könne.

Wie hier am Bischofsweg wurden 2017 auch an anderen kommunalen Wohnungen in Lucka Balkone angebracht. Quelle: Mario Jahn