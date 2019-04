Altenburg

Gehbehinderte können für ihre Anliegen den Bürgerservice des Landratsamts nutzen, wenn die zuständigen Außenstellen der Kreisverwaltung nicht barrierefrei sind. Das erklärten Landrat Uwe Melzer und der Kreistagsvorsitzende Christian Gumprecht (beide CDU) in der jüngsten Sitzung des Gremiums auf Anfrage von Frank Tempel (Linke).

Linken-Kreisrat fragt nach Sofortlösungen

Aufgrund großer und nur langwierig zu beseitigenden Defiziten bei der Barrierefreiheit der kreiseigenen Gebäude wollte der Kreisrat der Linken wissen, ob es Sofortlösungen für dieses Problem gebe. „Wenn jemand in die Führerschein- oder Zulassungsstelle in der Luther-Straße nicht hineinkommt, kann er hier rein und seinen Anträge stellen“, sagte Landrat Uwe Melzer ( CDU) dazu und zeigte auf den benachbarten Bürgerservice, dessen Angebot aber zuletzt eingeschränkt wurde. „Wir suchen dann Lösungen.“

Landkreis will Gebäude barrierefrei gestalten

Barrierefreiheit generell sei nicht einfach, liege aber in der Verantwortung des Kreises, erklärte der Landrat weiter. „Unser Anspruch ist es, unsere Häuser barrierefrei zu gestalten.“ Weil das mitunter sehr teuer und wegen des Denkmalschutzes auch aufwendig sei, werde es aber noch dauern, bat Melzer um Verständnis, dass nicht alles sofort angepackt werden kann. Am Amtsplatz 8 in Schmölln, wo unter anderem die Fachdienste Bauordnung und Natur- und Umweltschutz untergebracht sind, prüfe man derzeit aber schon den Einbau eines Fahrstuhls.

Bei dem Thema schaltete sich auch der frühere Landrat Gumprecht ein. „Seit den 1990er Jahren, als der Bürgerservice eingerichtet wurde, werden alle Anliegen dort gelöst“, sagte der Vorsitzende des Kreistags. Das geschehe, „indem Mitarbeiter runterkommen und helfen“.

Von Thomas Haegeler