Bundesministerin Barley informiert sich zur Familienpolitik

Altenburg. Die SPD in Kreis und Stadt bekamen am Sonntag Wahlkampf-Rückenwind aus Berlin. Die Noch-Bundesfamilienministerin und Bald-Bundesjustizministerin Katarina Barley war zu Besuch in Altenburg, um sich zu Fragen der Familienpolitik zu erkundigen. Dazu schaute sie unter anderem im Familienzentrum vorbei. Während der Gesprächsrunde erfuhr sie von den Verantwortlichen, wo es Probleme gibt.

Und das lässt sich auf das Wort Geld reduzieren. Denn im Großen und Ganzen könnten Familien in der Stadt auf Unterstützung bauen. „Seit 2009 gibt es etwa unser Familienzentrum“, so Pfarrer Sandro Vogler. Da die Angebote viel genutzt sind, sollte das Projekt in Trägerschaft der Kirche nun zu einem „großen Familienzentrum“ erweitert werden. Wozu ein zweiter fester Mitarbeiter benötigt werde. Doch schon jetzt sei von Jahr zu Jahr unsicher, ob das Familienzentrum in dieser Form weitere zwölf Monate finanziert werden könne.

Geldversprechen gab die SPD-Politikerin aber keine. Vor allem weil, so Barley, dafür eher der Freistaat und die Stadt als der Bund zuständig seien.

In diesem Zusammenhang beklagte Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) einmal mehr die schlechte Finanzausstattung der Kommunen. Die Pflichtaufgaben binden so viel Geld, dass auch Altenburg viel weniger für Familien- und Jugendarbeit ausgeben kann als nötig wäre.

Madina Daurova vom Familienbeirat hob auf die Integration von Migranten ab. Vor allem Kinder, die hier seit über zehn Jahren aufwachsen, brauchten Perspektiven für mehr Integration. „Im Sport dürfen sie nicht einmal an deutschen Meisterschaften teilnehmen“, kritisierte sie.

Beim Verein New Generation wurde das entstehende Jugendzentrum vorgestellt, das am Freitag mit der Eröffnung des Teenie-Clubs richtig loslegt.

Von Jörg Reuter