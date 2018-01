Bunte Party bei Weiberfasching von Motor Altenburg

Zum inzwischen neunten Mal lud der Karnevalclub Motor Altenburg zum Weiberfasching in die Tenne der Brauere – und die Gäste kamen in Scharen. Schließlich wollte man sich die abwechslungsreichen Auftritte der vertretenen Männerballette nicht entgehen lassen. Und die hatten es tatsächlich ordentlich in sich.