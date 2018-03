Buntes Frühlingsfest am Sonntag in Rositz

Rositz. Das „Ruhstzer Frieehlingsfast“, wie es auf Mundart heißt findet in diesem Jahr am Sonntag, den 25. März statt. Ab 13 Uhr gibt es dann wieder volles Programm im Bernsteinhof sowie in und um die Heimatscheune. Dazu gehört der große Frühlingsmarkt mit Blumen und Pflanzen, Flechtwerk, Würchwitzer Milbenkäse, Keramikkunst und Malerei, Filzartikel und Schmuck, ideenreichen Handarbeiten und weiteren kreativen Angeboten. Falkner Klaus Schulze wird mit seinen Greifvögeln vorbeikommen.

Eine Ostereierausstellung mit alten Techniken kann besucht werden, ebenso in der Heimatscheune die Ausstellungen „90 Jahre Neue Schule Rositz“ sowie „Lebensalltag zu Uromas Zeiten“. Dazu können sich Jungen und Mädchen beim Seifenblasenartisten, Ponyreiten, mit Clown Karli, am Kinderschminkstand und beim Osterbasteln vergnügen. Gegen 14.45 Uhr beginnt das unterhaltsame Programm mit den Mußelbuser Blasmusikanten, den Kindern aus der Kindertagesstätte Zwergenstübchen, dem Panflötisten Ernesto und den Tänzern des Karnevalclubs Rositz.

Den Abschluss des Festes wird auch diesmal wieder das Frühlingskonzert um 17 Uhr in der evangelischen Kirche bilden. Auftreten werden der Stadtchor Meuselwitz und der Frauenchor Kosma, dazu gibt es kleine Beiträge in Altenburger Mundart. Zudem soll das Konzert genutzt werden, um mit Liedern und Gedichten die Altenburger Mundart am Leben zu halten. So werden Ernie, Maxi und Leonie, ehemalige Mitglieder der Mundartgruppe aus dem Kindergarten „Zwergenstübchen“, zusammen mit Karli Heymann Reime und Gedichte darbieten. Friedheim Wolf vom Gesangsverein Liederkranz Rositz singt Mundartlieder von Ernst Daube und Willi Kämpfer, die der Rositzer Ludwig Greger vertont hat.

Von OVZ