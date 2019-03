Altenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe des Altenburger Bahnhofs ist am Mittwoch eine Frau verletzt worden. Nach Polizeiangaben erfasste ein Bus der thüringisch-sächsischen Nahverkehrsgesellschaft Thüsac die Fußgängerin gegen 12.45 Uhr an der Ecke Offenburger Allee/ Gerhart-Hauptmann-Straße. Die 53-Jährige kam gerade von Arbeit und wollte die Hauptmann-Straße an der Fußgängerampel bei Grün überqueren. Dabei sah sie der Fahrer, der mit dem Bus von der Offenburger Allee nach rechts abbiegen wollte, offenbar zu spät, wodurch es zur Kollision kam.

Frau im Klinikum – Fahrer unter Schock

Zur Galerie Knapp zwei Wochen nach dem Crash zweier Thüsac-Busse am Festplatz mit 23 Verletzten hat es in Altenburg nun erneut gekracht. Dabei wurde durch einen Bus am Bahnhof-Center eine 53-jährige Frau schwer verletzt.

Der Aufprall war so heftig, dass die Fußgängerin mehrere Meter nach vorn geschleudert wurde. Die 53-Jährige war nach Zeugenaussagen ansprechbar, aber schwer verletzt und wurde vor Ort notärztlich behandelt. Anschließend brachte sie ein Krankenwagen mit Blaulicht ins Klinikum, wo sie weiter behandelt wird. Durch den Zusammenprall entstand zudem erheblicher Sachschaden. So ging die Frontscheibe des Busses zu Bruch. Der Fahrer erlitt einen Schock und stand noch über eine halbe Stunde nach dem Unfall fassungslos neben dem von ihm gelenkten Gefährt.

Betriebsleiter: Fahrer hatte keinen Zeitdruck

Da sich der Fahrer, der selbst unverletzt blieb, gerade erst auf dem Weg zum Dienst befand, war der Bus leer. Dadurch gab es keine weiteren Verletzten. Laut Thüsac-Betriebsleiter Bernd Remus, der selbst vor Ort war, stand der Fahrer nicht unter Zeitdruck, war sogar zehn Minuten früher als sonst zum Dienstbeginn aufgebrochen. Er habe dem Fahrer frei gegeben, sagte Remus, der den Bus anschließend selbst vom Unfallort auf den Parkplatz des Bahnhof-Centers fuhr. Dort wurde er später abgeholt und ins Busdepot nach Windischleuba gebracht. Man müsse den Fahrer jetzt erst mal wieder aufbauen, so Remus weiter. „Sollte es nötig werden, steht über die Berufsgenossenschaft eine psychologische Betreuung bereit.“

Zweiter Thüsac-Unfall mit Personenschaden in zwei Wochen

Für die Thüsac ist es der zweite Unfall mit Personenschaden in 14 Tagen. Erst am Morgen des 8. März war an der Haltestelle „Am Festplatz“ in Altenburg ein Regionalbus der Linie 358 mit erheblicher Geschwindigkeit in das Heck eines haltenden Stadtbusses der Linie Z gefahren. Eine Unfallursache gibt es dafür aber noch nicht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrerhaus völlig zerstört und die 40-jährige Fahrerin eingeklemmt. Am Ende zählten die Einsatzkräfte insgesamt 23 Verletzte (die OVZ berichtete).

„Wir hatten vergangenes Jahr so eine gute Schadensbilanz, dass wir Geld von der Haftpflichtversicherung zurückbekommen haben“, sagte Thüsac-Betriebsleiter Remus angesichts der beiden Unfälle mit Verletzten und insgesamt drei beschädigten Bussen. Diesen Vorteil habe man dieses Jahr bereits binnen zwei Wochen aufgebraucht.

Von Thomas Haegeler