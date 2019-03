Altenburg

Zwei Wochen nach dem schweren Busunfall in der Zwickauer Straße in Altenburg steht für die Ermittler fest: Es gab keine technische Ursache. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne ein technischer Defekt beziehungsweise ein Fremdverschulden als Unfallursache ausgeschlossen werden, teilte die Landespolizeiinspektion Gera auf OVZ-Nachfrage mit.

Am Morgen des 8. März war an der Haltestelle „Am Festplatz“ ein Regionalbus der Linie 358 mit erheblicher Geschwindigkeit in das Heck eines haltenden Stadtbusses der Linie Z gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrerhaus völlig zerstört und die 40-jährige Fahrerin eingeklemmt. Am Ende zählten die Einsatzkräfte insgesamt 23 Verletzte (die OVZ berichtete).

Was genau zu diesem Unfall führte, dazu macht die Polizei derzeit keine Angaben. Möglich sind beispielsweise menschliches Versagen beziehungsweise gesundheitliche Probleme. Die Ermittlungen sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Und werden wohl auch die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Wie in solchen Fällen üblich, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von OVZ