Lucka

Die CDU in Lucka setzt die Segel für die Kommunalwahl. Mit insgesamt sieben Kandidaten will die Partei zum Urnengang am 26. Mai ins Rennen gehen, teilt Fraktionschef Thomas Veldmann mit.

Ein komplettes Wahlprogramm hat man hingegen noch nicht ausgearbeitet, allerdings möchte man hier in den kommenden Wochen ebenfalls noch Vollzug vermelden. Generell, lässt Veldmann bereits durchblicken, wolle man vor allem versuchen, im Fall eines Wahlerfolgs die bisherige erfolgreiche Arbeit im Stadtrat fortzusetzen. „Dazu gehört etwa, dass wir die Gebietsreform abwehren konnten, aber auch die gute Haushaltsführung, durch die gerade im Straßenbau viel erreicht werden konnte“, nennt er einige Beispiele. Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur würden daher wohl auch im fertigen Programm einen prominenten Platz einnehmen.

Mit folgenden Kandidaten tritt die CDU in Lucka an: 1. Thomas Veldmann, 2. Annett Eser, 3. Olaf Platzke, 4, Lars Quellmalz, 5. Frieder Scheibner, 6. Herbert Kern, 7. Jens Trummer

Von Bastian Fischer