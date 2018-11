Nach fast zehn Jahren Abwesenheit ist Norma nach Altenburg zurückgekehrt. So eröffnet der Discounter mit Sitz in Nürnberg am Montag um 7 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-/Ecke Franz-Mehring-Straße einen neuen Supermarkt und betrieb beim Bau einigen Aufwand für den Lärmschutz.