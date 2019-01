Altenburg

An der Spitze des FDP-Kreisverbandes hat es einen überraschenden Wechsel gegeben. Torsten Grieger trat zum Jahreswechsel als Vorsitzender zurück und gleichzeitig sogar aus der FDP aus. Dieser Entschluss sollte offensichtlich nicht nach außen getragen werden. Auf einer Vorstandssitzung wenige Tage danach beschlossen die Liberalen, dass Steffen Plaul als bisheriger Vize von Grieger den Vorsitz bis zur nächsten ordentlichen Neuwahl des Vorstands übernimmt. Plaul bestätigte diese Personalie gegenüber der OVZ.

Grieger kritisiert Lindner

Die Gründe für den Austritt Griegers liegen an dessen Unzufriedenheit mit der FDP-Politik auf Bundesebene. Das geht aus seinem Schreiben an seine Parteifreunde vom 31. Dezember hervor, das der OVZ vorliegt, das Grieger selbst den Medien aber vorenthalten wollte.

„So sehr Ihr mir – als die liberalen Akteure hier vor Ort – ans Herz gewachsen seid, so weit haben sich die Landes- und die Bundespartei in beinahe allen grundsätzlichen Positionen von der liberalen Partei entfernt, in die ich Ende der 1970er Jahre – als seinerzeit erste und einzige Partei mit dem Themenfeld Umweltschutz im Parteiprogramm – in Gelsenkirchen eingetreten bin“, schreibt Grieger. In Sachen Umwelt- und Klimaschutz stehe er mittlerweile fast allen aktuellen Positionen und Forderungen der FDP diametral gegenüber. „Die Statements der FDP zum Klimaschutz unterscheiden sich für mich oft kaum noch von denen eines Donald Trump oder der AfD.“

Tempolimit ist gut

Im Gegensatz zum Porsche-Fahrer und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner sei er aus umweltpolitischen Gründen, aber auch wegen der Verkehrssicherheit für die Einführung eines Tempolimits auf sämtlichen deutschen Autobahnen. Wütend mache Grieger auch die Anfeindung einiger Parteifreunde gegen die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Auch „in Sachen Asyl- und Migrationspolitik steht die FDP mittlerweile häufig rechts von CDU/ CSU und ist oft kaum noch von der AfD zu unterscheiden“, erklärt er.

Mitglieder der Liberalen wollten den Austritt Griegers nicht kommentieren. Die FDP werde davon nicht untergehen, sagte der Löbichauer Bürgermeister Rolf Hermann. Man sei nicht im Streit auseinandergegangen, sagte der Altenburger Stadtrat Detlef Zschiegner. Das zeige sich auch daran, dass Grieger noch den Internet-Auftritt der Liberalen betreue.

Lindner weist Vorwürfe zurück

Allerdings wies FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner die von Grieger an ihn gerichteten Vorwürfe, insbesondere den Trump-Vergleich, als hanebüchen zurück. In einem der OVZ ebenfalls vorliegenden Schreiben bezeichnet Lindner die Kritik an der Verkehrs- und Energiewende als unsachlich. Beim Thema Rundfunkbeitrag, den Lindner als Zwangsabgabe bezeichnete, „darf vom Staat Effizienz in der Verwaltung der Gelder erwartet werden. Wenn bei der ARD aber die Personalkostenquote um mehr als ein Dreifaches höher ist als bei der privaten Konkurrenz, muss an einer geplanten Beitragserhöhung Kritik geäußert werden dürfen.“ Die FDP bei der Migrationspolitik auf eine Stufe mit der AfD zu stellen, sei absurd, erklärte Lindner.

Von Jens Rosenkranz