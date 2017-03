Altenburg/Mainz. Am Mittwoch hat bei Wolfgang Preuß in Altenburg das Telefon geklingelt. Am anderen Ende der Leitung hatte der 71-Jährige einen Mann am Ohr, mit dem er schon seit Tagen ein persönliches und klärendes Gespräch führen wollte: ZDF-Moderator Claus Kleber (61) meldete sich persönlich bei Altenburgs Kleingärtner-Chef, der ihn am Donnerstag vor einer Woche bei der Staatsanwaltschaft Gera angezeigt hatte.

Wolfgang Preuß, Chef des Kleingärtner-Regionalverbandes Altenburger Land, ärgerte sich über Klebers Anmoderation. Quelle: Mario Jahn

„Das Telefonat hat gut eine halbe Stunde gedauert und es war sehr angenehm“, schilderte Wolfgang Preuß. Kleber betonte nochmals, dass er mit seiner Anmoderation keineswegs eine pauschalisierte Meinung über alle Altenburger Kleingärtner abgeben wollte und bot zudem weitere Gespräche an. „Herr Kleber sah dieses erste Telefonat nur als einen Auftakt eines richtigen Dialogs, in den er künftig mit uns treten will. Darüber bin ich erst einmal sehr froh und freue mich auf die Fortsetzung des Gespräches“, so der Verbandschef.

Ob der bekannte Moderator auch mal wieder den Weg nach Altenburg findet – 2008 war Kleber im Rahmen der bundesweiten Schulaktion „Chef für einen Tag“ am Friedrichgymnasium zu Gast – , sei nicht detailliert besprochen worden. „Aber das war doch ein guter Auftakt“, so Preuß. An seiner Strafanzeige will der 71-Jährige vorerst dennoch weiter festhalten. „Vorerst gibt es da nichts zurückzunehmen.“

Von Jörg Wolf