Constanze I. wartet in Schmölln auf Knopf-Gäste

Schmölln. Constanze I., Schmöllns holde Knopfprinzessin, erwartet in Kürze viele Gäste. Am 3. Oktober von 13 bis 18 Uhr öffnet das Regional- und Knopfmuseum am Sprottenanger 2 in Schmölln seine Türen im Rahmen des deutschlandweiten Türöffner-Tages. Interessenten können sich für Führungen bereits jetzt anmelden, teilt das Museum mit. Diese starten von 13 bis 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Danach können Kinder im Museum noch beim Spielen und Basteln rund um den Knopf gemeinsam mit Constanze I. den Tag ausklingen lassen.

Im Mittelpunkt des Aktionstages steht die Frage: Wie wird aus der Nuss ein Knopf? Schmölln war und ist ein Zentrum der Knopfindustrie in Deutschland. Alles begann mit dem Perlmuttknopfdrechsler Hermann Donath, welcher hier im Jahre 1863 eine Knopfmanufaktur gründete. Hermanns Bruder Valentin experimentierte bei der Suche nach neuen Rohstoffen mit Samen der Früchte der Steinnusspalme. Um 1900 gab es in Schmölln etwa 30 Knopffabriken.

Anmeldung und weitere Infos unter oeffentlichkeitsarbeit@schmoelln.de oder 034491 76121

Von Kay Würker