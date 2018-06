Gleich zwei Neubauprojekte für betreutes Wohnen stehen jetzt beim Roten Kreuz vor dem Abschluss. Mit den Gebäuden in Altenburg-Nord und in der Kollwitz-Straße reagiert der Kreisverband auch angesichts der demografischen Entwicklung auf den steigenden Bedarf an Wohnungen für alte Menschen. Jetzt werden erste Mietverträge unterschrieben.