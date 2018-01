Da Capo – Schmöllner Orchester sorgt in Rositz erneut für Stimmung

Rositz. Beginnt das neue Jahr, dann fiebert ganz Rositz dem Neujahrskonzert entgegen. Es findet immer in der ersten Januarwoche statt und ist zur Tradition geworden. Am Sonntag war es bereits das achte Mal, dass die Musikerinnen und Musiker des Orchesters Da Capo aus Schmölln auf der Bühne des Kulturhauses saßen. Sie sind in Rositz gern gesehene Gäste und werden von der Gemeinde immer wieder herzlich eingeladen.

Unter Leitung von Matthias Meischner wurde zwei Stunden lang stimmungsvoll musiziert, rhythmisch geklatscht und mitgesungen. Dabei platzte das Kulturhaus Rositz fast aus allen Nähten. Bürgermeister Steffen Stange sprach zur Begrüßung sogar von einem Besucherrekord. Um die 500 Musikfreunde hätten den Weg hierher gefunden, so viele wie bisher noch nie zu einem Neujahrskonzert, sagte er. Steffen Stange dankte den freiwilligen Helfern, der Gemeindeverwaltung, der Feuerwehr und den Vereinen, all denen, ohne deren Wirken im Hintergrund dieses Konzert gar nicht möglich gewesen wäre.

Die für den Kuchen zuständigen Ehrenamtlichen haben in weiser Voraussicht eines hohen Publikumsandrangs 50 Portionen Kuchen mehr geordert als im vergangenen Jahr. Was freilich wieder nicht für alle reichte, wie sich herausstellte, aber auch kein Beinbruch war. Kaffee, Wein, Wasser, Sekt und Bier waren genügend vorhanden. Die Leute kamen ja nicht nur zum Kuchenessen in das Kulturhaus, sondern zum Hören und Schauen. Und davon gab es jede Menge.

Es ist Brauch, dass sich das Orchester der Musikschule des Landkreises Altenburger Land zu seinen Neujahrskonzerten in Rositz Gäste einlädt. In diesem Jahr waren es die Linedancer des SV Starkenberg sowie das Tanzpaar Sofie Lehnert und Felix Zimmermann vom 1. Tanzsportclub Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg, die das Neujahrskonzert nicht nur zu einer hörenswerten, sondern auch zu einer sehenswerten Show machten.

„Musik liegt in der Luft“ war in diesem Jahr das Motto des musikalischen Nachmittags. Das Orchester erwies damit der gleichnamigen beliebten TV-Show die Referenz, die zwischen 1991 und 1998 im deutschen Fernsehen lief. Präsentiert wurde das große Wunschkonzert damals von Moderator-Legende Dieter Thomas Heck. Ein Neujahrskonzert ist zwar kein Wunschkonzert, es kann aber den Anspruch haben, möglichst vielfältig zu sein und unterschiedlichen Geschmäckern gerecht zu werden. Matthias Meischner versprach zu Beginn des Konzertes, dass das Orchester die besten Melodien mitgebracht habe. Ein Versprechen, dass sich nach zwei Konzertstunden bewahrheitet hatte.

Das Pogramm war abwechslungsreich und baute geschickt Linedancer und Tanzpaar ein. Die Starkenberger Westerntanzsportler hatten ihre eigene Musik als Konserve mitgebracht. Zweimal zeigten sie vier Tänze. Der Choreografie des Linedance ist es wohl geschuldet, dass die acht Frauen und zwei Männer in einem Viertel ihrer Tanzzeit dem Publikum den Rücken zuwandten. Schade.

Derartige Schwierigkeiten hatte das Paar vom Tanzkreis Schwarz-Gold nicht. Ihre Darbietungen waren stets dem Publikum zugewandt. Sofie Lehnert und Felix Zimmermann drehten sich blitzschnell und ihre Musik kam von der Bühne, vom Orchester Da Capo. Prima. Die beiden legten beachtliche Showeinlagen auf das Parkett. Das Publikum dankte es mit viel Beifall.

Eine Premiere gab es am Sonntag auch noch. Am Schluss kam ein Medley aus Schlagermelodien der 80er-Jahre zu Gehör, das die jungen Musikerinnen und Musiker in den letzten Wochen einstudiert hatte. Der Applaus bestätigte, die Schlager aus dieser Zeit schlagen auch heute noch ein.

Auf dem Programm stand der Yorksche Marsch. Der Radetzky-Marsch fehlte. Man war ja nicht in Wien, wo dieser Marsch das Ende des Neujahrskonzertes ankündigt. Man war in Rositz. Hier ist es anders. Am Schluss gab es Gänsehaut pur. Der Steigermarsch als Zugabe: „Glück auf, der Steiger kommt, und er hat ein helles Licht bei der Nacht.“ Die Rositzer erhoben sich von ihren Plätzen und zeigten sich textsicher. Aus knapp 500 Kehlen wurde dem Steiger und dem Orchester Ehre erwiesen. Gleich zwei Mal. Die Zugabe wurde wiederholt. Dann war das Jahr 2018 auch in Rositz angekommen.

Übrigens: Da Capo ist am 12. August zum Altenburger Musikfestival auf der Teehauswiese zu erleben. Wieder ist der Eintritt frei.

Von Klaus Peschel