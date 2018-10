Starkenberg

„Das Feuer ist im Moment aus, aber wir haben noch einige Restlöscharbeiten“, erklärte am Montagvormittag etwa gegen 10.30 Uhr Stephan Penndorf. Gut anderthalb Stunden zuvor waren der Starkenberger Wehrführer und seine Kameraden alarmiert worden. Der 26. Einsatz der Starkenberger Feuerwehr führte die Truppe zur ehemaligen Mühle im Ort, die inzwischen ein Privathaus ist. „Der Eigentümer hat auf seiner Terrasse neue Dachpappe verlegt, und beim Verschweißen hat der Giebel offensichtlich Feuer gefangen“, erklärt Penndorf die Lage aus seiner Sicht.

Das Bittere: Der Brandgeschädigte soll vom Fach sein. Was auch für die Löscharbeiten von Bedeutung war, wie Penndorf erläuterte: „Das Dach war top gemacht. Das heißt aber auch, alles war voll verkleidet, alles gründlich gedämmt, sodass wir letztlich von innen kaum oder nicht an die Brandnester kamen und wir deshalb die Dachhaut öffnen mussten.“

50 Kameraden im Einsatz

Für den Löscheinsatz wurden unter anderem Schläuche zur rund 150 Meter entfernen Wasserentnahmestelle am Teich verlegt. Darüber hinaus bekam die Starkenberger Wehr Unterstützung von den Feuerwehren aus Naundorf, Tegkwitz, Großröda, Göhren, Rositz und von den Meuselwitzer Kameraden, die auch Drehleiter und Tanker mitbrachten. Letztlich waren rund 50 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt, so Penndorf, der diesen leitete.

Personenschäden sind nicht zu beklagen, so der Einsatzleiter weiter. Bei Ausbruch des Feuers habe sich niemand mehr im Haus aufgehalten. Zu den Sachschäden gab es am Montag vor Ort noch keine Stellungnahmen. Doch weil, wie Penndorf erläutert, die Einsatzkräfte das Ausbreiten des Feuers im Dachstuhl und das Übergreifen aufs Haus verhindern konnten, trug augenscheinlich „nur“ der Giebel Brandspuren. Dazu hat – wie meist in solchen Fällen – das Löschwasser einiges an Schäden im Inneren des Gebäudes verursacht.

Während die Feuerwehren noch mit den Restarbeiten beschäftigt war, trafen auch Polizeibeamte ein. „Das ist nichts aufregende. Soweit wir von Bränden erfahren, ermittelten die Kollegen routinemäßig“, erklärt die Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Gera.

Von Jörg Reuter