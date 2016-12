Kriebitzsch. Ein leicht verletzter Feuerwehrmann und ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Dachstuhlbrandes in Kriebitzsch am Mittwochabend. Das Feuer war gegen 22 Uhr in der Rositzer Straße ausgebrochen, im oberen Stockwerk einer Doppelhaushälfte. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl des Nachbarhauses über. Von den Bewohnern wurde niemand verletzt. Die beiden betroffenen Familien müssen sich jedoch vorerst eine neue Bleibe suchen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Haus ist stark beschädigt. Der bei den Löscharbeiten verletzte Feuerwehrmann musste im Klinikum Altenburg ambulant behandelt werden. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Gera.

Von Kay Würker