„Das Altenburger Akkordeonorchester ist unsere zweite Familie“

Altenburg/Starkenberg. Im Alter von elf oder zwölf Jahren bekam sie von ihren Eltern ein Akkordeon geschenkt. „Da ich mich schon im Klavierunterricht nicht ungeschickt angestellt habe, wollten sie mein musikalisches Talent weiter fördern“, erinnert sich Barbara Müller. Es war der Beginn einer lebenslangen Liebe.

Doch es dauerte noch einige Jahre, bevor die Starkenbergerin das Instrument nicht nur zur ihrer eigenen Freude oder bei Familienfeiern auspackte. „In Altenburg gibt es ein Akkordeonorchester“, hatte ihre Tochter ihr eines Tages eröffnet. „Du sollst da mal mit hinkommen.“ Gesagt, getan. Doch als Barbara Müller 1977 zum ersten Mal bei einer Probe vorbei schaute, wollte sie eigentlich auf dem Absatz gleich wieder kehrt machen. Durch den Klavierunterricht konnte sie zwar Noten lesen, doch bislang hatte sie eigentlich immer aus dem Gedächtnis gespielt. „Beim Orchester ging es aber streng nach Noten, davor hatte ich mächtigen Bammel. Doch der damalige Orchesterleiter Manfred Gärtner machte mir Mut und überredete mich zum Bleiben.“ Und sie blieb bis heute, mittlerweile 40 Jahre lang. Barbara Müller ist damit das zweitdienstälteste aktive Mitglied des Altenburger Akkordeonorchesters, das am Sonnabend (18. November) mit zwei großen Konzerten in der Brüderkirche seinen 65. Geburtstag feiert.

Zehn Jahre davon hat sie ihr Hobby sogar ein bisschen zum Beruf gemacht. Denn nachdem gleich nach der Wende der Altenburger Milchhof, bei dem die Großhandelskauffrau tätig war, dicht machte, stieg sie bis zur Pensionierung in der Verwaltung der Altenburger Musikschule ein. Und genau zehn Jahre, von 1990 bis 2000, waren es auch, dass Klaus Müller seine Frau nicht nur unterstützte und zu Konzerten begleitete, sondern selbst aktiv wurde – hinter den Kulissen.

Der Berufsschullehrer wurde ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Vereins Altenburger Akkordeonorchester 1952, der zum Erhalt des Klangkörpers gegründet werden musste. Denn zu DDR-Zeiten war die Gewerkschaft der Träger. Das brach weg. „Es war eine schwere Zeit, keiner wusste Bescheid“, erinnert er sich. Beispielsweise mussten die 20 Instrumente, die dem FDGB gehörten, gekauft werden. „Wir sollten dafür einen horrenden Preis bezahlen. Doch unser Widerspruch hatte Erfolg. Am Ende bekamen wir sie zum Schnäppchenpreis“, lacht Klaus Müller, der in dieser Zeit sozusagen „Mädchen für alles“ im Verein war. Der heute 78-Jährige organisierte beispielsweise die Reisen für Auftritte, so in die Partnerstädte Offenburg und Olten.

Krankheitsbedingt musste er 2000 den Vorsitz zwar abgeben, doch Klaus Müller firmiert immer noch als gute Seele, wenn’s mal wieder irgendwo brennt. Einmal wurden vor einem Konzert Noten in der Musikschule vergessen. Das hieß es: Klaus, kannst du mal schnell hinfahren? Hat er natürlich gemacht. Konsequenz: „Vorher hatte ich einen Parkplatz, hinterher nicht mehr“, meint er schmunzelnd. Oder er steht bei den Konzerten, zu denen er seine Frau natürlich weiterhin begleitet, am Einlass, kontrolliert Karten, weist Plätze zu.

All das hat einen guten Grund: „Das Orchester ist unsere zweite Familie“, sind sich Barbara und Klaus Müller einig. „Das Verständnis und der Zusammenhalt sind enorm.“ Nicht nur wunderschöne Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern legen davon Zeugnis ab. Es wird immer Freud’ und Leid geteilt. Niemand bleibt mit seinen Problemen allein. Der inzwischen verstorbene Schauspieler des Landestheaters, Wolfgang Lindner, der mit dem Orchester mehrfach zusammenarbeitete, sagte einmal: „So etwas wie euch gibt es nicht noch einmal.“

Auch deshalb denkt Barbara Müller noch lange nicht ans Aufhören, nimmt die wöchentlichen Proben und das Üben zu Hause – vor den Jubiläumskonzerten hieß es, fast jeden Tag das Akkordeon auszupacken – gern in Kauf. „Die Musik gibt mir alles. Sie hat mich auch über schwere Zeiten hinweggetragen.“ Sie und ihr Mann freuen sich riesig auf die beiden Konzerte am Sonnabend in der Brüderkirche.

Beginn ist um 14 beziehungsweise 17 Uhr. Restkarten an der Tageskasse.

Von Ellen Paul