Altenburg

Am 19. Mai heißt es wieder: Rein in die Fluten. Das Altenburger Freibad startet in die Saison. Bereits seit Montag sind die Leitungen zum Befüllen des 50-Meter-Beckens geöffnet, teilte der Betreiber Ewa mit. In den nächsten Tagen, so die Hoffnung, soll die Sonne das Wasser noch etwas erwärmen.

In den vergangenen Monaten haben vor Ort diverse Sanierungsarbeiten stattgefunden. Die größte und sichtbarste Investition im Freibad sei die Sanierung des Wirtschafts- und Gastronomiebereiches, einschließlich der Wiederherstellung des historischen Rondells. Laut Ewa wurde Wert darauf gelegt, den Charme des alten Gebäudes zu erhalten. Ab Anfang Juni soll der Sitzbereich des Rondells den Badegästen auch bei schlechtem Wetter als Anlaufpunkt für einen Imbiss dienen. Darüber hinaus fanden im Südbad verschiedene Reinigungsarbeiten statt, wurden teilweise Sitzbänke erneuert und die Halterungen für die Papierkörbe im gesamten Liegebereich ausgetauscht.

Das Freibad hat ab 19. Mai von 12 bis 19 Uhr, spätestens ab Beginn der Sommerferien von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben laut Ewa unverändert.

Von OVZ